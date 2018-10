DION, Huguette Fortin



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 septembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Huguette Fortin, épouse de feu monsieur Jean-Marie Dion. Elle était la fille de feu dame Yvonne Vézina et de feu monsieur Léo Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine et Denis; ses petits- enfants: Raphaël (Raphaële Rinfret) et Éloïse (Mathieu Michaud); ses arrière- petits-enfants: Émile, Éliot et Mathilde; ses frères et sœurs: Yolande (feu Marcel Cloutier), André (Jacqueline Perron), feu Bernard (feu Claudette Lérault), feu Claudette (feu Gaétan Beaulieu) et feu Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: Rita, Pierrette (feu Jean-Claude Beaulieu), Claire (Ronald Boutet), feu William, feu Roland (Rita Côté) et feu Claude. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du B7 de l'Hôpital Saint-François d'Assise et les médecins des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (St-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5 , Tél. : 418-525-4385 ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.