GINGRAS, Mariette



Au CHUL, le 27 septembre 2018, à l'âge de 74 ans et 3 mois, est décédé madame Mariette Gingras, fille de feu madame Gilberte Beaucage et de feu monsieur Georges Gingras. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Jacques (Berthe Paradis), Denise (Jacques Bois), Pauline (Luc Blanchette), Nicole (Richard Paquet) et Gilbert (Johanne Mercier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs Lorraine et Pierrette (feu Jacques Gagné). La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL et de la Chambrière de Vanier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.