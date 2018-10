Borsao : Du bon grenache à moins de 10 $

Dans l’appellation Campo de Borja, située aux portes du royaume de Navarre, au nord-ouest de la province de Zaragoza en Espagne, c’est le grenache qui est roi! Avec près de 70 hectares de vignes, la coopérative Borsao compte pour un tiers de la production de cette région.

« La vigne commence à produire quelque chose d’intéressant à partir de 30 ans », a expliqué José Luis Chueca Sanchode, vinificateur en chef de Borsao. « À partir de ce stade, elle trouve une stabilité permettant d’opérer une gestion lente des nutriments et de l’eau. Le raisin peut ainsi mûrir lentement, malgré un climat chaud et aride qui, d’ordinaire, aurait tendance à stresser la vigne au point d’en stopper son cycle végétatif », poursuit-il. Selon lui, le grenache (ou garnacha en espagnol), est un cépage « caméléon »; il peut donner des vins très fins, mais aussi puissants et structurés.

Les vins de Borsao sont, pour la plupart, généreux, parfois rustiques, mais chaleureux, tout en conservant un équilibre manifeste et une indéniable buvabilité (pour peu qu’on aime les vins puissants!). Sans parler du rapport qualité/prix indéniable, voire parfois remarquable. Ce n’est pas rien pour une coopérative! Bref, c’e

Garnacha Seleccion 2017, Borsao, Campo de Borja, Espagne

11,75 $ - Code SAQ 10324623 – 14,5 % - 1,8 g/l

Une belle réussite que ce 2017. Nez bien expressif offrant des arômes de fruits noirs, d’épices et de réglisse. La bouche montre un registre de fruits frais. Ça demeure riche avec des tanins charnus et une acidité assez soutenue. Plus harmonieux que par le passé, c’est un vin simple et généreux qui plaira aux amateurs de grenache juteux! Parfait avec un braisé de bœuf. Excellent rapport qualité/prix (avec le 15 % de rabais à la SAQ Dépôt, ça revient à 9,98$ la bouteille). Attention, on trouve encore plusieurs 2016 sur les tablettes de la SAQ, un peu moins convaincant selon moi.

Note: ** ½ $