DESROCHES, Denis



'' Le mardi 9 octobre 2018, je me suis éteint dans la sérénité et la dignité dans le confort de mon foyer, entouré des miens. J'ai eu le dernier mot…''Le 9 octobre 2018, à l'âge de 63 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Denis Desroches, époux de Mme Johanne Miller, sa complice depuis les 39 dernières années. Fils de feu Benoit Desroches et de feu Julienne Moreau, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Michelle (Sébastien Hallé), Philippe (Isabel Paré) et Charles (Andréanne Côté); ses petits-enfants chéris : Cédrick, Raphaëlle, Olivier, Florence, Étienne, Annabelle, Benoit et Zachary; ses frères : René (Marion Hogue) et Marc (France Drapeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Miller : Christiane, feu Marie (feu Lionel Dubé), Michel (Claudine Fyfe) et Patrick (Manon Desruisseaux) ainsi que ses filleuls : Frédéric Desroches et Ginger Miller. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, de nombreux amis et collègues. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 12 octobre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une période de condoléances à l'église aura aussi lieude 12h30 à 13h30.La famille désire adresser ses plus sincères remerciements et sa reconnaissance à ces femmes exceptionnelles que sont les Dres Danielle Beaudoin, Maryse Brassard et Maryse Jutras qui, avec compétence et humanité, ont accompagné Denis tout au long de sa maladie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Leucan (2950 A Boulevard Laurier, Québec, QC G1V 2M4)