PATRY, Gilles



Le 4 octobre 2018, à son domicile, entouré de l'amour de son épouse et de ses trois filles, est décédé Gilles Patry à l'âge de 65 ans et 11 mois. Il était l'époux bien-aimé de Aline Ruel, et le fils de feu Aurélie Grégoire et feu Eugène Patry. Natif de Saint-Charles de Bellechasse, il demeurait à Lévis depuis de nombreuses années. La famille vous accueillera en présence des cendres aule samedi 13 octobre de 19h à 22h et le dimanche 14 octobre à compter de 12h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses trois filles, gendre et petits-enfants : Manon, Olivier et Guillaume Paradis (leur père Stéphane Paradis); Julie (Kevin Morency), Laurie et William Bérubé (leur père Steeve Bérubé), Christine (Serge Côté) Virginie et Gabriel Côté. Sa belle-mère, Marguerite Blanchet (feu Roland Ruel, feu Roger Thibault). Ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Patry : feu Adrien (Georgette Brochu), feu Louis-Philippe (Cécile Dionne), Émilienne (feu Maurice Beaudoin), feu Jean-Marie (Yvette Marotte), Raymond (son amie Henriette Tessier) (feu Margot L'Heureux, feu Jacqueline Vincent), Clément (Anita Létourneau Lamontagne), Rosaire (Marie-Paule Lemieux), feu Ernest (Claudette Carrier), Charles (Jacqueline Poiré), Gilberte (feu Bernard Picard), feu Noël, feu Réjean (Lauraine Talbot). De la famille Ruel : Hélène (Richard Bégin), Michel (Suzanne Jean), ses filleuls Luc Bégin et Hubert Jean Ruel,sa filleule de coeur Katrine Patry. Ses oncles et tantes de la famille Blanchet : Charles-Eugène Blanchet (Françoise Bernier), Denise Catellier (feu Jean-Claude Blanchet), Monique Blanchet. Ses grands amis : Denis Côté et Odette Roy, ses ex-collègues et amis Guy Champagne et Josée, Jacques Bujold et Maryse, Michel Arsenault et Louise, ses ex-confrères Lions : Colombe et Jean-Marie Côté, Michel M. Deschenes et Suzy, Michel Lambert et Sylvie, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, et autres amis de chez Acklands, du Club Lions et de l'AQRP. Remerciements aux médecins et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, à son médecin de famille le Dr Serge A. Bégin et au CLSC Lévis pour le support, l'empathie et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis pour le CRIC ou à la Fondation CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec pour le cancer).