AUGER, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 septembre 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Auger, époux de feu dame Raymonde Savoie. Né à St-Édouard de Lotbinière, le 27 juin 1946, il était le fils de feu dame Yvette Guimond et de feu monsieur Armand Auger. Il demeurait à Lévis. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 15 h.Monsieur Auger laisse dans le deuil sa fille Valérie (Christian Vézina); son petit-fils Gabriel; sa précieuse amie Nicole Tremblay et ses enfants: Josée, Daniel, Anne-Marie et leurs conjoint(e)s; ses frères, sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: Jacques (Colette), Michel, Yolande (Alain), Jocelyne; de la famille Savoie: Rita, Ginette (Gaétan), Suzanne (Ronald), Julie (Mario), Odette; ses amis de longue date : André, Pierre, Gilles, Jacques et Normand; ses ami(e)s du camping ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de