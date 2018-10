BARIL, Margot (Marguerite)



Le 16 septembre 2018 dans la douce lumière du matin, à la Maison Aube- Lumière, nous a quittés Margot (Marguerite) Baril, épouse de feu Jean-Marie Baril et compagne de vie des 25 dernières années de Donald Beaudoin. La famille recevra parents et amis à lade 10 h 30 à 12 h.Les cendres seront ensuite déposées au mausolée de la Coopérative funéraire. Madame Baril laisse dans le deuil son fils Serge (Linda), sa sœur Hélène (Jacques); ses deux belles-sœurs: Jocelyne (Claude) et Claudette (feu Georges- Etienne); son filleul Anthony; sa 2e famille qui inclus Manon Huot (Pierre), ainsi que ses nombreux amis chers à son cœur et plusieurs autres parents. La famille tient à remercier tout le personnel et le Dr " D " (C. Doyon) de la Maison Aube-Lumière pour les bons soins prodigués ainsi que le service d'oncologie du CHUS Fleurimont, spécialement le Dr Pavic. SVP, pas de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Aube-Lumière. Des formulaires seront disponibles sur place.