MORISSETTE, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur André Morissette, survenu à Québec le 2 octobre 2018. Il était l'époux de madame Andrée Genest, le fils de feu Louis-Philippe Morissette et de feu Juliette Paré. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 10h, auOutre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Jean Martin); sa petite-fille Jessy (Brian Trottier); ses sœurs et son frère: Hélène (Louis Frenette), Madeleine (Maurice Deschesne), Diane (André Bouchard) et feu Jean-Louis (Marguerite Morissette); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Denise (Rénald Cassista), feu Monique (feu Jean-Claude Rousseau), Louise (Robert Duchesne), Nicole (André Hamel), Diane, Claudette (Réal Savard), Gaétan (Colette Lavoie), Gaétane, Denis (Céline Jobin) et René; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des amis très chers, dont Henri Gignac, Paul-Émile Parent et Roger Grenier. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de la Maison Michel- Sarrazin et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 chemin Saint-Louis, Québec (QC) G1T 1P5, téléphone : 418 687-6084.https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/