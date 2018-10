OUELLET, Pierre



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 septembre 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Pierre Ouellet, époux de dame Marilyn Dubé, fils de feu monsieur Robert Ouellet et de dame Gertrude Bérubé. Il demeurait à Québec.de 13h30 à 15h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marilyn, ses enfants : Kristelle (Simon Sévigny) et Karl Pralow (Mélissa Mathieu-Grenier); sa sœur et son frère : Céline (feu Michel Tanguay) et Claude Ouellet; ses petits-enfants : Éléonore Sévigny et Victoria Fortier; ses beaux-parents Gérard et Lise Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs : Annie (Denis Lafleur) et Manon Dubé (Pierre Létourneau); sa nièce et son neveu Nancy et Francis Desjardins, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi que Dre Caroline Kochuyt pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, Québec G0A 1E0 tél : 418-827-5773 poste 2802.