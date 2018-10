PATRY, Alice Lavallière



Le Complexe Funéraire Jacques Couture Inc., vous informe:À la Maison soins Palliatifs la Source Bleue de Boucherville, le 29 septembre 2018 à l'âge de 102 ans et 9 mois, est décédée, Madame Alice Lavallière épouse de feu Gérard Patry. Elle était domiciliée à Longueuil et native d'Inverness. Elle était la fille de feu Malvina Fortier et feu Arthur Lavallière.La famille reçoit les condoléances, le vendredi 12 octobre 2018 de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h à 13h auMadame Alice Lavallière Patry laisse dans le deuil ses enfants: Guy Patry et Hélène Patry épouse de Gilles Paré. Ses petits-enfants: Myriam, Stacy, Dave Patry, François, Ghislain Paré et ses 13 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs prédécédés: Joseph, Gracia, Émile, Dorila, Jeanne, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Patry. Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison soins Palliatifs la Source Bleue. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au