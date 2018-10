DESROSIERS, Guy



Le 3 octobre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Guy Desrosiers, époux de madame Ginette Richard. Il était le fils de feu monsieur Conrad Desrosiers et de feu madame Thérèse Boutin. Il demeurait à Boischatel. La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifMonsieur Desrosiers laisse dans le deuil son épouse madame Ginette Richard; sa fille Marie-Claude (Gord Medynski); ses frères et sœurs: Lucie (Gilles Bisson), Gilles (Johanne Hamel), Yves (Suzanne Lacombe) et Marie (Michel Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Rolande (feu Denis Dubeau), Maurice (Denise Dubuc), Lise (Jean Saucier), Marjolaine Desbiens (feu Pierre Richard), Marcel (Line Blouin), Denis (Lise Dupont), Lucie (Alain Giroux) et André (Marcelle Beaupré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s dont ses confrères de la Corporation des pilotes du Bas St-Laurent. Il était également le frère de feu Jean.