Ce serait ELLE, la nouvelle blonde de Channing Tatum

Channing Tatum aurait trouvé l'amour, six mois après avoir annoncé son divorce d'avec Jenna Dewan, selon le magazine Us Weekly.

L’acteur ne se serait pas amouraché de n’importe qui: c'est la chanteuse britannique Jessie J qui aurait conquis son cœur.

Une source sûre aurait confirmé que l'acteur et la chanteuse se fréquentent depuis quelques semaines déjà et ils auraient même été vus en train de jouer au mini-golf. Les présumés amoureux n'ont toutefois pas encore confirmé qu'ils forment bel et bien un couple.

Channing Tatum a partagé sa vie avec Jenna Dewan pendant plus de neuf ans et ils ont eu ensemble une fille prénommée Everly. Ils ont annoncé leur divorce sur leurs réseaux sociaux respectifs en avril dernier.