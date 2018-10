BERGERON, Gérard



À l'I.U.C.P.Q. de Québec, le 9 octobre 2018, à l'aube de ses 84 ans, est décédé monsieur Gérard Bergeron, époux de madame Éliette Côté. Il était le fils de feu Francis Bergeron et de feu Amanda Desharnais. Il demeurait à Laurier-Station. Il est allé rejoindre ses enfants chéris Éric et Cathy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Éliette, ses frères et sœurs : feu Émile, feu Adrien (feu Lucille), feu Marcel (Pauline), Annette (feu Albert), Georges (Monique), Cécile (feu Raymond), Jean-Paul (France), Émeric (Carole), Armand (Ginette), Yvette (Lucien), Benoit (Jeanne), Huguette; ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire