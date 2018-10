FORTIN, Lorrain



Au CHSLD St-François, le 2 octobre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Lorrain Fortin surnommé Ti-Rouge, fils de feu Gérard Fortin et feu Germaine Ouellet. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise Chamberland, ses enfants: Sylvie Fortin et François Fortin (Julie Laroche); son petit-fils Olivier Duchesne, sa soeur Denise Fortin (feu Adrien Naud), sa belle-soeur Lorraine Drolet (feu Conrad Fortin), la mère de ses enfants Judith Michaud, ses neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances à laà 14h.