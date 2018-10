VERREAULT, Roger



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 7 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roger Verreault, époux de madame Éliane Blouin, fils de feu Bernadette Leclerc et de feu Joseph-Aimé Verreault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 13 octobre 2018, de 9h30 à 13h30.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Nicole Martin), Guy (Renée Du Tremblay) et Claire (Dominique Guay); ses petits-enfants: Maxime (Erika Parisée), François, Denis (Geneviève Gagné), Martin (Emily Carrière), Michel (Sandra Houde), Lucie (Étienne Tremblay) Myriam et Mathieu; ses arrière- petits-enfants: Justin, Charles, Arthur et Elliot; sa filleule Louise Cloutier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Fernande (feu Adrien Letellier), feu Jacqueline, Jean-Marc (Odette Genois), Gilles (feu Colette Côté), Jean-Paul (Diane Morin); Lorraine (feu Marcel Drolet), Gaston (Monique Labbé), Claudette (Jean-Louis Sansfaçon), feu Christiane et de Johanne (Noël Bourgault). Il était également le beau-frère des membres de la famille Blouin: feu Jean-Paul (feu Noëlla Larocque), feu Roland (feu Jeannine Paquet), Robert (feu Laurette Giguère), Lucille (Roland Jobin), feu André (Carole Millier), feu Marcel (Fernande Desroches), Maurice (Françoise Racine), Lucien (Hélène Deslauriers), Monique (Antoine Pouliot), Denise (Joseph (Jos) Plante) et de Céline (feu Léopold Cloutier). Un merci spécial à Jacques Letarte ainsi qu'au personnel du Pavillon Coulombe, 2e étage, de l'Hôpital Saint-Sacrement pour le support, l'aide et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Sauveur (clocher), 215, avenue des Oblats, Québec, G1K 9A4.