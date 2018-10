BOULET, Marthe



À l'Hôpital Laval de Québec (IUCPQ), le 4 octobre 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Marthe Boulet, épouse de monsieur Louis-Antoine Méthot. Elle était la fille de monsieur Auguste Boulet et de dame Colette Martineau. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à lajour des funérailles à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Louis-Antoine, ses enfants: Marie-Michelle, Catherine, feu Béatrice; ses frères et sœurs: Chantal (Claude Blais), Ricardo (Annie Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs: Nathalie Méthot (Gerry Claperton), Marie-France Méthot, Bernard Méthot (Isabelle Dubé), Valérie Méthot (Daniel Mayer), Mélanie Méthot (Mark Heinrich); ses neveux et nièces: Frédérick Blais (Émilie Jobin Thivierge), Liza-Marie Blais, Jérôme Boulet, Justin Boulet, Tessia Boulet; ainsi que ses neveux et nièces de la famille Méthot, ses oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la