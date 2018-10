LECLERC, Joseph



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le jeudi 27 septembre 2018, est décédé à l'âge de 95 ans et 10 mois, monsieur Joseph Leclerc, époux de madame Lucille Jacques. Il était le fils de feu Pierre Leclerc et de feu Zelyre Grégoire. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairesamedi de 10h à 13h15.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Lucille Jacques et il était le père de: Jocelyne (Jacques Dion), Ginette (Guy Blouin), Réjean (Line Aubin), Jean-Pierre (Nathalie Boucher), Noline (Emilien Beaudoin), Bruno (Josette Cloutier) et feu Marlen (Denis Brousseau). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants. Il était le frère de: feu Léopold (feu Solange Jacques), feu Rose (feu Alphonse Descôteaux), feu Honorius, feu Apollinaire (feu Marie-Anne Lemieux), feu Lionel, feu Marie-Alice (feu Ubald Bélanger), feu Rosario, feu Lucien (feu Marguerite Lacasse), feu Pierre, Yves (Raymonde Jacques), feu Sauveur (Denise Fournier) et Jeanne (feu Lucien Audet). Il laisse également dans le deuil ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Jacques ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au Dr Simon-Pierre Belzil, au personnel de la Villa des Etchemins de Lac-Etchemin ainsi que du CISSS-CA, secteur Beauce de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.