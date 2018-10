Départ de «Salut Bonjour»: «un gros morceau» pour Joanie Gonthier

MONTRÉAL – Après avoir «beaucoup hésité» et longuement mûri sa réflexion, Joanie Gonthier a décidé de quitter son poste de présentatrice météo à sa cinquième saison au sein de l’équipe de «Salut Bonjour».

Son «choix très personnel et très difficile à prendre» aura pour conséquence qu’elle proposera ses derniers bulletins à TVA et à LCN vendredi matin.

Prête, mais émotive

«Ça me déchire le cœur de devoir quitter ma famille, mais je savais que c’était le temps que je passe à une nouvelle étape dans ma vie», confie-t-elle.

«Je pense que j’ai fait le tour de la météo. Je ne vais plus évoluer dans ce créneau. J’ai 30 ans et je peux offrir autre chose. J’ai envie de me surprendre, d’évoluer, de me développer d’une tout autre façon.»

La jeune femme demeurera toutefois liée à «Salut Bonjour» à titre de chroniqueuse, mais ses nouvelles responsabilités ne prendront pas effet immédiatement. Elle a aussi plusieurs autres projets en développement.

On ne sait pas encore qui lui succédera.

Joanie Gonthier sait pertinemment que sa dernière journée à parler de température en ondes sera chargée d’émotion.

«Je suis excitée de passer à une belle nouvelle étape de ma vie, mais en même temps, je suis stressée, émue et triste à l’idée de ne pas revoir au quotidien ma gang. C’est un gros morceau.»

Plusieurs facteurs

Outre la nouvelle expérience qu’elle souhaite vivre, Joanie Gonthier attribue son choix de quitter son rôle de «Miss météo» à différents éléments comme l’horaire difficile et très matinal, les caprices de la nature ou la luminosité extérieure, qui «usent et dérèglent le corps».

«La réalité à la météo est différente de celle des autres collègues du noyau dur de "Salut Bonjour" parce que je suis dehors, précise-t-elle. En plus de me lever à une heure très difficile, on est rendu à une période de l’année où le jour se lève à 7 h 05... Je suis sur le terrain à 4 h 45 – 5 heures; pendant un bon gros deux heures, je travaille dans la pénombre.»

De bons mots pour Gino

Au cours de cette «belle aventure», Joanie Gonthier a tissé des liens très forts avec les membres de l’équipe. Elle n’a d’ailleurs que des éloges à formuler à Gino Chouinard, l'animateur.

«Gino est tellement généreux, gentil. Il va toujours soulever tous les membres de son équipe. Même si j’étais à l’extérieur, il trouvait toujours une façon de me raccrocher, de me lancer sur quelque chose... C’est peut-être grâce à ça que j’ai pu montrer ma personnalité, mon côté "funny", mon autodérision.»

Au fil des ans, les téléspectateurs ont, en grande partie, été très gentils à son égard. Joanie Gonthier s’est dite transportée par tant de commentaires positifs.

«Tout cet amour-là du public me nourrit, m’élève, m’énergise et me remplit de lumière. Ça aussi ça me rend très sensible parce que je veux remercier le public qui m’a soutenu de A à Z pendant toutes ces années. Ça me touche au plus haut point.»