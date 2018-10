Des dômes de luxe où prendre une pause de tout à Charlevoix

Il existe un tout nouvel endroit absolument magnifique où prendre une pause de votre quotidien: les Dômes Charlevoix.

Depuis l’annonce de leur construction par la firme d’architectes Bourgeois Lechasseur, il y a de cela quelques mois, les amoureux de la nature étaient impatients de découvrir ces installations hors du commun.

Et bien voilà que c’est officiel, il est désormais possible de réserver votre nuit dans ces magnifiques dômes de luxe, et ce pour 295$ la nuit.

Situés à flanc de montagne à Petite-Rivière-Saint-François, ces dômes proposent une grande intimité et une vue à couper le souffle sur la nature et le fleuve.

Ils peuvent même accueillir jusqu'à 4 voyageurs, puisqu’un deuxième lit queen est installé en hauteur.

Cuisine complète, espace foyer, spa et salle de bain raffinée (avec plancher chauffant pour les frileux), vous vous sentirez comme dans un luxueux chalet.

Ces habitations quatre saisons sont idéales pour se ressourcer tout en ayant droit à un confort maximal en pleine nature.

Toutes les informations sur les Dômes Charlevoix ici.

