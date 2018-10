TANGUAY, Aline Gravel



Au CHSLD de l'Hôpital Ste-Anne-de Beaupré, le 29 septembre 2018, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée dame Aline Gravel, épouse de feu Georges Tanguay (Boddy), fille de feu Hélène Saillant et de feu monsieur Adjutor Gravel. Elle demeurait autrefois à Château-Richer. Selon ses volontés, elle a été incinérée.où ses enfants: Lynda et Larry et leurs conjoint(e)s recevront les condoléances 1 h avant la cérémonie soit de 10h à 11h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Philippe Dorion), Larry (Doris Leclerc); ses frères et sœurs: feu Noël (Gilberte Gallien), feu Annette (feu Valère Verreault),(Colette Marchand), feu Adrienne (feu Carold Pichette), Diane (Rodrique Verreault), feu Conrad, feu Claudette (Mario Bonnelly) et Bibianne (Gilles Laplante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay tous décédés: feu Bernadette (feu Gérard Collin), feu Irène (feu Jean-René Simard), feu Madeleine (feu Lucien Verreault), feu Henri (feu Rose Racine), feu Lucien (feu Géraldine Lessard), feu Georgette (feu Joseph Rolland Simard) et feu Anita (feu Louis-Henri Turcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s dont sa très grande amie Colette Cloutier. Un merci spécial aux Dres Caroline Kochuyt et Patricia Michaud et au personnel soignant du 2 de la Rive pour leurs bons soins, Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré Qc G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles ont été confiée à la