COURCY, Marielle

À l'hôpital Laval, le 3 octobre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Marielle Courcy, fille de feu madame Rose Madore et de feu monsieur Roland Courcy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Sept-Îles. Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Gabrielle (feu Guy Petigrew), Denise, Nicole (Jos Casanova), Donald (Line Langlais), Blanche, Édith Thériault sa grande amie ainsi que de nombreux nièces et neveux. La famille tient à remercier les médecins, le personnel infirmier du 5ième et du 6ième étages de l'hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.