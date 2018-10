FERLAND, Clément



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Clément Ferland (Ti'Jos), survenu au CHSLD Le Faubourg à Québec, le 29 septembre 2018. Il était le fils de feu Ulric Ferland et de feu Ozine Trudeau. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 9h, auOutre son ex-épouse feu Rita Giguère, il est allé rejoindre ses enfants: feu Sonia, feu Mario et feu Josée. Il laisse également dans le deuil son amie de cœur Denyse Turbide; ses beaux-enfants: Danielle, qui fut présente tout au long de sa maladie, Francine (Guy Robitaille), Richard (Line Chamard) et Jean Moffet; ses frères et ses sœurs: feu Gemma, feu Pauline, feu Monique, feu Carmen, feu Louisette (Roland Lizotte), Jeannine (Gilles Thibodeau), Rosaire (feu Georgette Seaborn), feu Amedé (Rita Perron), feu Robert (feu Lucile Thériault), feu Roger (feu Elsie Park), feu René (Gisèle Verret), Marcel (Suzanne Marier) et Michel (feu Giselle Turmel); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du CHSLD Le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294 ou 1 866 350-4294https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal