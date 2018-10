DORÉ TROTTIER, Gemma



À la Résidence Aviva à Québec, le 4 octobre 2018, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée dame Gemma Doré, épouse de feu monsieur Georges-Émile Trottier, fille de feu monsieur Joseph Doré et de feu dame Yvonne Lachance. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h,La mise en columbarium suivra. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Doré laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Dorothée Proulx), Danielle (Magella Vaillancourt), Martine (Claude Gauthier), Charles (Marie-Claude Brunelle) et Guylaine (Louis Martel), ses petits-enfants: Isabelle (François Whittom) et Nathalie Trottier (Maxime Benoit), Amélie (Marc Lavoie) et Virginie Dudragne (Marc Bérubé), Rémy (Marianne Gilbert) et Véronique Gauthier (Christopher Milo), Vicky Trottier (Keven Denis), Mathieu et Benoît Trudel, Guillaume (Anne-Marie Morin), Maude (Anthony Picard) et Camille Martel; ses arrière-petits-enfants: Laurie, Félix, Jeanne, Livia, Mikaela, Charlotte, Abigaëlle, Kim, Magalie et Maïka: ses nombreux frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trottier et Doré, son grand ami Benoit Grenier. Un merci particulier à Marie Simard et Claude Trottier qui ont été présents pour nous tous. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.