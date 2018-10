PAQUET, Monique



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 30 septembre 2018, est décédée à l'âge de 61 ans, madame Monique Paquet, épouse de monsieur Mario Couture. Elle était la fille de feu monsieur Émilien Paquet et de feu dame Raymonde Laroche. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances, le vendredi 12 octobre 2018 de 19h à 21h auSamedi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils: Vincent (Nadia Boudreau); sa soeur: Linda (feu Gaétan Lesage); son frère: Daniel (Mélanie Lamothe); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture: Hélène (yvon Meunier), Pauline (feu Jean-Guy Juneau), Jacqueline (Michel Royer), Robert (Diane Cloutier), Charles (Céline Noreau) et Danielle (François Duhaime); son filleul: Paul; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleur, par un don à la Fondation de la Société Canadienne du Cancer, par le biais de leur site internet. Des formulaires seront également disponibles au complexe funéraire. Un merci particulier à tout le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec ainsi qu'au Dr Éric Poirier, pour les bons soins prodigués à madame Monique Paquet.