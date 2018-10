LACASSE, Lynda



À son domicile, le 2 octobre 2018, à l'âge de 51 ans et 11 mois, est décédée madame Lynda Lacasse, conjointe de monsieur Renald Duclos, fille de madame Jacqueline Beaudoin et de monsieur Jean-Yves Lacasse. Elle demeurait à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint et ses parents, ses sœurs et son frère : Louise (Luc Veilleux), Maurice, Diane (Jerry Deblois) et Ginette; ses belles-sœurs et beaux-frères : Claudette (Raynald Dion), Paul (Francine Turgeon), Lorraine (Georges Boivin), Roger (Jocelyne Grondin), Magella (Carole Turgeon) et Germain (Martine Boilard), ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aule samedi 13 octobre 2018 de 8h30 à 10h45.L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Des remerciements aux membres du personnel du CLSC de Laurier-Station et également à son médecin M. Louis Duquette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, téléphone : 1-877-990-7171, site web : www.rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.