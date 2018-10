GAUTHIER, Roger



À sa résidence, le 2 octobre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé subitement monsieur Roger Gauthier, fils de feu monsieur Alfred Gauthier et de feu madame Florence Fiset. Il demeurait à St-Basile de Portneuf. Monsieur Gauthier laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Jean-Luc (Henriette Hardy), Louise et feu Line (Gilles Paquin); son neveu et ses nièces: Cathie (Gilles Duchesne, Steve et Patrick), Eva (Jean-Mathieux Sioui, Loriane, Edward et Lélytia) et Ioan (Margerite Leclerc, Ophélie), ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Gauthier ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 8h30 sous la direction de la