HOWE, Doris



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 4 octobre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Doris Howe, conjointe de monsieur René Ouellet. Elle était la fille de feu monsieur Martin Howe et de feu madame Jeannette Hains. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà partir de 11h, au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Thérèse-de-Lisieux. Madame Howe laisse dans le deuil son conjoint monsieur René Ouellet ; son fils Jonathan Hains (Emmanuelle Proulx), sa fille Mélissa Hains (Michel Drouin et son fils Xavier) ; ses petits-enfants : Sara-Maude et Marie-Kim Hains ; Mahély et Mélody Laverdière ainsi que leur père Martin (Renée Hamel) ; ses frères et sœurs : Denise (Claude Loiseau), Normand (Jocelyne Blais), Pauline (Jean-Guy Émond), Lina, Carole (René Richard); ses amies proches Diane Lefebvre, Véronique Gagnon et Nathalie Drolet; les familles Hains et Ouellet, ainsi que plusieurs tantes, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Brigitte. Un sincère remerciement au Dre Mélanie Hains et au personnel de l'Hôpital L'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodiguées. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à votre choix pour :Fondation Sourdine, 1090, Boul. René-Lévesque Ouest, Québec, G1S 1V5https://www.sourdine.qc.ca/faire-un-don/Les maladies Neurologiques Fondation du CHU de Québec, 10, rue de L'Espinay, Québec, G1L 3L5, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/