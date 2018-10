États-Unis: le gérant d’une société de limousines inculpé après un accident qui a fait 20 morts

NEW YORK | Le gérant d’une société de location de limousines a été arrêté et inculpé après qu’un de ses véhicules, recalé au contrôle technique, a été impliqué dans un accident qui a fait 20 morts dans l’État de New York, a annoncé la police jeudi.

Âgé de 28 ans, Nauman Hussain a été inculpé mercredi d’homicide par négligence, chef d’accusation passible de quatre années d’emprisonnement au maximum, puis remis en liberté sous caution, a indiqué jeudi à l’AFP une porte-parole de la police de l’Etat de New York.

Il est le fils de Shahed Hussain, propriétaire de la société Prestige Limousine à laquelle appartenait le véhicule accidenté. L’homme d’affaires d’origine pakistanaise se trouve actuellement au Pakistan.

L’enquête a montré que Nauman Hussain avait reçu, plusieurs mois avant l’accident, des avertissements de la police de l’État de New York et du département des Transports, lui signifiant que le chauffeur tué samedi n’était pas autorisé à conduire ce type de véhicule.

Les enquêteurs ont également découvert que la limousine incriminée avait fait l’objet en septembre d’une inspection puis d’une injonction du même département des Transports, qui interdisait à Prestige Limousine de l’utiliser.

Les 17 passagers de la limousine ont tous été tués lors de l’accident, de même que leur chauffeur ainsi que deux personnes qui se trouvaient sur le stationnement de Schoharie (nord de l’État de New York) où le véhicule a fini sa course après avoir, semble-t-il, grillé un stop.

Parmi les passagers figuraient quatre sœurs, dont l’une d’entre elle fêtait son anniversaire.

L’agence fédérale américaine chargée de la sécurité des transports (NTSB), qui contribue à l’enquête, de même que la police, ont refusé jusqu’ici de spéculer sur les causes exactes de l’accident.

Elles s’intéressent notamment aux modifications apportées au véhicule, un Ford Excursion de 2001, pour le convertir en limousine, ce qu’il n’était pas à sa sortie d’usine.

Il s’agit de l’accident de transport le plus meurtrier aux États-Unis depuis 2009.