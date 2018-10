Éventuelle course à la chefferie du PLQ: Pierre Arcand aura Sébastien Proulx à l’œil

Le nouveau chef intérimaire du PLQ s’assurera que Sébastien Proulx ne profitera pas de son poste de leader parlementaire pour avantager son éventuelle candidature à la chefferie.

«Je vais être présent à chaque fois qu’on va discuter de qui prend la parole par rapport à quoi, quand on va faire la sélection du cabinet fantôme, des gens qui vont travailler autour, etc.», a énuméré Pierre Arcand jeudi lorsque questionné sur les mesures qu’il prendra pour éviter que son nouveau leader parlementaire ne bénéficie d’un avantage indu sur ses éventuels adversaires.

Photo Jean-François Desgagnés

Au sein d’un cabinet fantôme, un leader parlementaire a droit à divers avantages, dont un budget pour embaucher de proches collaborateurs. C’est aussi lui qui distribue le temps de parole à ses collègues en chambre, en plus d’être fréquemment invité à commenter les divers dossiers dans les médias.

Le Journal rapportait jeudi que la décision de Pierre Arcand de nommer un possible candidat à la chefferie à ce poste crée «un malaise» au sein du caucus libéral. «C’est sûr que ça va être perçu comme un avantage indu» par ses rivaux potentiels, a confié un élu libéral. Un leader parlementaire a du personnel, du budget et «énormément d’exposure», insiste-t-on.

Proulx ne ferme pas la porte

Le principal intéressé n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une éventuelle candidature. «Cette décision-là n’est pas prise, dit Sébastien Proulx. Comme toutes autres décisions dans une vie, on les prend lorsqu’on a les faits devant nous et lorsqu’on a fait cette réflexion-là soi-même et avec sa famille. Pour l’instant, je n’en suis pas là.»

De son côté, l’ex-ministre Pierre Moreau, défait aux dernières élections, n’écarte pas non plus de se lancer éventuellement dans une course à la chefferie. «Je ne ferme la porte à rien du tout», a-t-il commenté jeudi.

L’ex-député de Châteauguay souligne toutefois qu’un post-mortem de l’élection s’impose avant de réfléchir à la direction que doit prendre le parti. «Il faut qu’on saisisse bien le message et qu’on soit capables de reconstruire sur ces bases-là», dit Pierre Moreau.