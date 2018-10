ANCTIL, Louis-Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le même jour que sa sœur Françoise, le 29 septembre 2018 à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Louis-Raymond Anctil, fils de feu dame Cécile Caron et de feu monsieur Eustache Anctil. Originaire de Saint-Pamphile de L'Islet, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil ses filles: Julie (Marc Delisle), Sophie (Paul Desgagnés) et Marie-Noëlle (Mathieu Lamothe); leur mère Odette Dubé; ses petits-enfants: Izaack Albert, Mélina et Cédric Anctil-Pelletier. Il était le frère et le beau-frère de: Colette (Rodrigue Forcier), Jeannine (Jean Fortier), Denyse (Hans Rothe), feu Violette (feu Denis Paquette), feu Françoise, Clémence (Marc Paquet) et Jean-Yves (Jocelyne Émond). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Dubé, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme à but non lucratif Les Amis du Port-Joli, Casier postal 893, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 ou au Musée de la Mémoire Vivante, 710, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 12 octobre de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.En tant qu'homme passionné de la mer et de la navigation; ses cendres seront déposées ultérieurement, selon son désir au phare du Pilier de pierre, situé en face de Saint-Jean-Port-Joli.