LESSARD, Gilberte Bouchard



Au Manoir du Château, le 4 octobre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Gilberte Bouchard, épouse de feu monsieur Arthur Lessard et la fille de feu Wilbrod Bouchard et de feu Georgianna Lachance. Elle demeurait à Château- Richer. La famille recevra les condoléances au salon de lale samedi 13 octobre 2018 de 12h30 à 14h45.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean, Guylaine et Éric; ses petits- enfants: Keven, Dave (Mélissa Badeau), Marie-Michèle et Mikaël; ses arrière- petits-enfants: Kayla et Zack. Elle laisse également ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Adrienne (feu Jean-Luc), Gemma (feu Yolain et feu Antoine), Rita (feu Wilfrid), feu Roland (feu Augustine),feu Lorette (feu Adélard), feu Robert (Thérèse), feu Marie, feu Suzanne (feu Jean-Louis), feu Joseph Lessard (Lorette), feu Georges Lessard (feu Adrienne) et feu Julienne Lessard (feu Georges), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Toute la famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe du Manoir du Château pour les bons soins et leur soutien qu'ils ont su prodiguer tout au long de cette épreuve. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040 ave.Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3, Tel : 418-683-8666.