Fière de bâtir depuis 1968

EBC, leader canadien en construction, a célébré, le 4 octobre dernier, ses 50 ans. C’est donc en 1968 que Fernand et Germain Houle s’unissaient à titre d’entrepreneur général avec les Entreprises du Bon-Conseil (EBC).

Entreprise reconnue dans les secteurs du bâtiment, des travaux civils et des mines, EBC figure aujourd’hui parmi les plus grands entrepreneurs en construction au pays, elle compte 1 500 employés et huit bureaux au Canada. Depuis 50 ans, EBC a réalisé 700 projets totalisant plus de 15 milliards de dollars, prônant les plus hauts standards de sécurité et de qualité, les valeurs humaines et la satisfaction de ses clients. Marie-Claude Houle est la présidente et chef de la direction d’EBC et est devenue en début d’année la première femme, en 74 ans d’histoire, à occuper le poste de présidente du conseil d’administration de l’Association des Constructeurs de Routes et Grands Travaux du Québec (ACRGTQ).

5 ans pour Zoné Urbain

Photo courtoisie

Le centre santé beauté Zoné Urbain par Isabelle Roy a célébré récemment ses 5 ans. Ouvert en septembre 2013, au plein cœur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (4620, route Fossambault, porte 203), le centre offre les services de coiffure femme et homme, avec le rituel à l’ancienne pour la barbe, service d’analyse du cuir chevelu, massothérapie, soins de pieds, Pédicure, perçage d’oreille et esthétique ainsi qu’une boutique de produits capillaires et bijoux. Le salon s’est refait aussi une beauté (nouveau décor) pour célébrer ces 5 ans. https://www.zoneurbain.com. Sur la photo, Isabelle Roy (à l’avant-plan), la propriétaire, est entourée de son équipe de Zoné Urbain. De gauche à droite : Sylvie Vallerand, Lisette Crispo, Emy Bernatchez, Anne-Marie Belziles et Monia Michaud.

70 ans

Photo courtoisie

Alain Alzas, ce grand Québécois d’adoption, le plus québécois des Français, change de dizaines aujourd’hui en atteignant l’âge de 70 ans. Alain a joué et continue de jouer un rôle important pour plusieurs organisations caritatives dans la grande région de Québec. Il fut entre autres le président du Coquetelions 2015 et s’implique encore de plusieurs façons dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur. Reconnu par ses pairs pour sa grande générosité et sa disponibilité, il est apprécié de tous. En son absence (vacances), plusieurs de ses amis se réuniront ce midi dans un restaurant de Ste-Foy pour prendre un petit rouge à sa santé en attendant son retour.

En attendant l’ouverture

Photo courtoisie

Pour souligner l’avancée des travaux de la résidence évolutive pour aînés Le Jules-Verne, située à L’Ancienne-Lorette, Groupe Patrimoine a reçu, le 30 septembre dernier, ses futurs résidentes et résidents à un événement festif en compagnie de leurs deux porte-parole, Jean-Pierre et Marc-André Coallier. Accompagnateurs et familles inclus, les 350 invités ont profité d’un après-midi rempli de rencontres avec leurs futurs voisins, de surprises des cadeaux et une partie musicale en compagnie de Mélissa Bédard, de Star Académie 2012. Les premières unités de la phase I seront livrées au printemps 2019. Sur la photo, Jean-Pierre et Marc-André Coallier entourent François Audet, président-fondateur de Groupe Patrimoine.

Anniversaires

Photo courtoisie

Myriam Barbeau (photo), entraîneuse équestre à la Ferme équestre du Bout du Monde, de Grande-Rivère, en Gaspésie, 30 ans... Pierre Martineau, directeur général du FM 93 et de MFM 102,9, 53 ans... Raymond Filion, journaliste de TVA au bureau d’Ottawa, 47 ans... Chantal Fontaine, comédienne québécoise, 53 ans... Jean-Jacques Goldman, auteur-compositeur-interprète français, 67 ans... Joël Denis, chanteur et animateur québécois, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 octobre 2016. Matti Hagman, 61 ans, 1er joueur finlandais à jouer dans la LNH (Boston, Edmonton), a joué 53 matchs avec les Nordiques de l’AMH en 1977-78... 2015. Steve MacKay, 66 ans, saxophoniste américain... 2013. Pierre Massimi, 78 ans, acteur français (Belle et Sébastien)... 2012. Frank Alamo, 70 ans, pionnier français de la musique yéyé... 2011. Léon Bernier, 75 ans, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre québécois... 1963. Edith Piaf, 47 ans, chanteuse française.