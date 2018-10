Immobilier: NAD débarquera dans le Quartier des spectacles

L’Îlot Balmoral, le nouvel édifice «funky» en construction dans le Quartier des spectacles, à Montréal, hébergera l’École des arts numériques, de l’animation et du design, mieux connue sous le nom de NAD.

En vertu d’un investissement de 40 millions $ et d’un projet en gestation depuis quatre ans, NAD déménagera ses pénates dès l’été prochain, de la station de métro Parc jusqu’à la station Place-des-Arts, voisine de la place des Festivals.

Un bail de 10 ans a été signé entre NAD et la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), propriétaire des lieux, pour l’occupation des étages cinq, six et sept. Le principal locataire de l’édifice sera l’Office national du film du Canada (ONF), qui s’installera sur six des treize étages.

On misera d’ailleurs sur une synergie entre les activités de formation de NAD et les forces vives de l’ONF pour donner encore plus de souffle au rayonnement du talent québécois au sein de l’industrie, que ce soit au plan local ou à l’international.

NAD, qui est rattaché à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), pourra accueillera ses élèves – ils sont plus de 350 – dès la rentrée scolaire 2019.

Les nouveaux locaux de NAD permettront de plus d’assurer sa croissance, elle qui offre des programmes de baccalauréat et de maîtrise, et qui souhaite mettre en place, à court ou moyen terme, un programme de doctorat.

Il sera aussi plus facile d’y faire de la recherche et de la formation en continu auprès des 2000 diplômés de NAD ces 26 dernières années, ainsi que de tous les talents venus d’ailleurs qui s’établissent à Montréal ou ailleurs au Québec pour évoluer au sein de l’industrie.

«Il s’agit non seulement d’un moment marquant dans l’histoire de notre École des arts numériques, de l’animation et du design, mais également dans l’histoire de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). En effet, il s’agit d’un des plus grands investissements de l’histoire de notre institution», a dit jeudi la rectrice de l’UQAC, Nicole Bouchard, en conférence de presse.

Suzanne Grèvremont, qui était jusqu’à tout récemment directrice générale de NAD, a défendu ce projet de relocalisation ces quatre dernières années. Elle est maintenant directrice générale du Pôle en arts et créations numériques de la SODEC. Elle croit que le tiers de l’édifice de l’Îlot Balmoral toujours non loué pourrait accueillir des entreprises de l’industrie.

Rappelons que l’Îlot Balmoral, un édifice signature pour lequel la SHDM vise la certification LEED Or, est en construction au coin du boulevard de Maisonneuve Ouest et de la rue Bleury. C’est la firme Provencher Roy + Associés Architectes qui l’a conçu. Son inauguration est prévue le printemps prochain. Il comprendra un rez-de-chaussée ouvert au public, des espaces commerciaux, un stationnement souterrain de 186 cases pouvant aussi accueillir jusqu’à 70 vélos. Un toit végétalisé coiffera l'immeuble aux formes irrégulières.