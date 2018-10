Justin Timberlake au Centre Vidéotron: une tournée avant-gardiste

Après la nostalgie soulevée par Elton John et Paul McCartney, le Centre Vidéotron accueillera samedi la pop star Justin Timberlake. Il promet un gros party avec son bar et sa piste de danse installés au parterre... et des effets spéciaux en abondance.

Justin Timberlake se targue d’avoir la tournée la plus avant-gardiste de la planète en ce moment : il utilise les technologies scéniques les plus avancées. Il a toujours surpris son public avec l’envergure et la créativité de ses productions, et Man Of The Woods ne fait pas exception.

On verra par exemple le chanteur exécuter une chorégraphie d’une impressionnante synchronicité avec des dizaines de lasers, sur le succès Suit and Tie. Le chanteur porte dans ses vêtements des géolocalisateurs, qui font bouger l’éclairage à la seconde près. Le résultat est spectaculaire.

Une scène en serpentin

Justin Timberlake se produit sur une immense scène en forme de S, configurée à 360 degrés, qui occupe l’espace d’un bout à l’autre de l’aréna. Le serpentin représente le fleuve Mississippi, évoquant son Tennessee natal. Au milieu de sa forêt synthétique et ses nappes de brouillard, Timberlake fera même un feu de camp, question de rester dans l’esprit de Man Of The Woods.

L’homme derrière cette gigantesque production est Nick Whitehouse, qui a travaillé quelques années avec Coldplay, avant de commencer à faire équipe avec Timberlake il y a 14 ans. Il est aussi derrière la production du spectacle de la mi-temps au dernier Super Bowl.

Il a également conçu des éclairages pour Beyoncé, The Killers, Kanye West, Jack White et Prince. Pour cette tournée, il a collaboré étroitement avec la compagnie québécoise Solotech.

Les plus grands succès

Côté spectacle, Justin Timberlake enchaîne ses plus grands succès pendant 2 h 30, aux côtés de six danseurs et pas moins de 15 musiciens.

Ceux qui ont payé le gros prix pour vivre une expérience totale peuvent prendre place au bar, juste à côté de la scène. Les chanceux danseront même avec la star, grâce à une piste de danse sur laquelle il doit apparaître à un certain moment dans le spectacle.

Justin Timberlake était en spectacle à Ottawa jeudi soir. Après Québec, il prendra la direction de la Pennsylvanie, pour achever la tournée nord-américaine le 29 janvier 2019.