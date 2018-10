«Le visage en paix»

Johanne Fontaine est morte de manière très paisible chez elle. Sa famille, son amoureux et ses amis ont été à son chevet jusqu’au bout. L’actrice est décédée le jour de l’anniversaire de son fils, qui était également présent.

« Ça fait du bien de voir qu’elle ne souffre plus... parce qu’elle avait donné », confie la comédienne Danielle Proulx, une amie de longue date de Johanne Fontaine.

Pour aider Johanne Fontaine à traverser cette ultime semaine, Danielle Proulx avait demandé à une amie harpiste de venir jouer de la musique chez elle, pendant qu’elle recevait ses soins. « Ça lui a fait un bien fou. C’était un moment tellement beau et tellement apaisant. »

Au cours des derniers jours, les médecins ont prodigué des soins de confort à celle qui combattait un cancer depuis de nombreuses années. Mise sous sédation, la comédienne et conférencière est ensuite tombée dans un coma terminal, relate Danielle Proulx.

Johanne Fontaine et Danielle Proulx étaient amies depuis 47 ans, soit depuis que leurs chemins s’étaient croisés à l’école de théâtre, au début des années 1970. « On a voyagé ensemble. On a tout fait ensemble », résume la comédienne, émue.