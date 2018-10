LEGO DC Super-Villains a l'air malade

Cet automne, on laisse les héros de côté et on embarque plutôt dans l’équipe des «pas gentils» avec LEGO DC Super-Villains!

Pour célébrer son lancement de la semaine prochaine, Warner Bros. Interactive a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce.

La Justice League est disparue, et la planète n’est plus sous sa protection. Heureusement, le Joker et sa bande de vilains sont là! Bref, c’est le party.

Ça doit faire 10 fois que je le dis: je suggère fortement les jeux vidéo LEGO. Bon, mon entourage dit que je suis facilement charmée par les choses cute, mais je suis convaincue que vous allez vous amuser, ou au moins rire, lors de vos sessions avec cette série.

Ce qui est particulièrement attirant dans DC Super-Villains, c’est justement le fait qu’on puisse incarner le rôle des méchants. Après tout, ça reste pas mal familial alors on ne va certainement pas éventrer Batman dans une mission. Ou tuer ses parents. En tout cas, j’pense pas.

Les personnages auront des dialogues, contrairement à plusieurs titres précédents de la série où les interactions se faisaient surtout à coups de «grr» et «huh?». Même si ces bruits ont longtemps fait le charme de la série LEGO, les dialogues intégrés depuis Batman 2 sont pas mal amusants.

LEGO DC Super-Villains sort le 16 octobre 2018 sur Nintendo Switch, Windows, PS4 et Xbox One. Évidemment, vous allez pouvoir y jouer en coop!