Leonard Cohen (oui, oui) a un «beef» avec Kanye West et Jay-Z

Sacré Leonard! Même dans la mort, le poète montréalais surprend.

Alors que la planète pop entière s’en prend à Kanye West et son béguin pour Donald Trump, Consequence Of Sound note qu’un poème de Cohen, qu’on retrouve dans son recueil posthume The Flame qui vient tout juste de paraitre, écorche au passage Jay-Z et, surtout, celui qu’on surnomme maintenant Ye.