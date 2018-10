Les photos de la collection MOSCHINO [TV] x H&M viennent d'être dévoilées et c'est vraiment «extra»

Les amatrices et amateurs de mode sont toujours curieux de voir les articles créés pour les collections capsules de H&M avec les plus grands designers et couturiers de la planète.

Cet automne, c’est MOSCHINO qui s’associe au géant suédois pour créer des vêtements griffés à prix abordables. Connaissant le côté «extra» du directeur artistique de la marque, Jeremy Scott, on se doutait que la collection allait nous en faire voir de toutes les couleurs.

Eh bien, toutes les images des vêtements viennent d’être dévoilées, et on n’est pas déçus! La collection MOSCHINO [tv] H&M sera offerte dans certains magasins et en ligne au hm.com le 8 novembre.

D’ici là, vous pouvez «spotter» les articles que vous souhaitez ajouter à votre wish list grâce aux photos ci-dessous!

