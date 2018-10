Les Québécois moins friands de pot que le reste du Canada

OTTAWA | Les Québécois semblent être moins friands de cannabis que le reste du Canada, selon les données de Statistique Canada.

À peine 10 % des Québécois de plus de 15 ans ont déclaré avoir consommé du cannabis dans les trois derniers mois, selon la plus récente publication de l'Enquête nationale sur le cannabis faite par l'agence fédérale. Et ce, alors que la moyenne nationale est de 15 %, soit environ 4,6 millions de Canadiens.

Des dix provinces, Québec affiche ainsi la plus basse proportion de consommateurs. Ces données s'inscrivent dans une tendance qu'observe Statistique Canada depuis le début de l'année.

De façon générale au pays, les hommes et les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus fervents amateurs de marijuana.

Personne de 15 ans et plus ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois derniers mois