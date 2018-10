Lili Defrancesco éblouissante dans son premier vidéoclip

Après avoir fait fondre le cœur des Québécois à La Voix, Lili Defrancesco récidive dans son premier vidéoclip, où elle chante et danse de manière flamboyante.

Un mois après le lancement de sa chanson Au travers des ombres, la jeune femme a dévoilé son premier vidéoclip à ses abonnés Instagram. Non seulement on peut constater la voix mélodieuse de Lili, mais on y découvre également son talent en danse. Elle est accompagnée du célèbre danseur Tommy Tremblay, qui a entre autres participé à Mixmania 2. Le résultat est tout simplement magnifique!

La majorité des scènes sont tournées à l’extérieur, dans une carrière de la ville de Thetford Mines. Ces scènes sont entrecoupées d'images tournées dans un studio sombre, où les silhouettes et les ombres des danseurs sont mises de l’avant. Un choix judicieux, considérant le titre de la chanson et le thème de la peine d’amour qui y est abordé. Vraiment touchant!

La jeune femme paraît fière, elle qui a même fait un décompte sur son Instagram. Elle semble avoir remporté son pari, car les commentaires sur sa publication Instagram sont unanimes : cette chanson est un succès!

