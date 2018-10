Manifeste de la Jeune-Fille: espoirs et désillusions

Photo courtoisie, Valérie Remise Les comédiens Stéphane Crête (photo), Muriel Dutil, Isabelle Vincent et Raymond Cloutier, auxquels s’ajoutent Joanie Martel, Catherine Paquin-Béchard et Sébastien René, personnifient, à travers sept personnages, les sociétés modernes, dans leurs idéaux et leurs contradictions.