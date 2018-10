Marie-Pier Gosselin : la passionnée d’écriture défendant ses causes sociales

Née à Sept-Îles et déménagée à Montréal à l’âge de 16 ans, Marie-Pier Gosselin est une grande passionnée d’écriture et de littérature depuis longtemps. Elle s’intéresse grandement aux causes sociales.

Elle souhaite par-dessus tout vivre de ses écrits, qui serait selon elle le plus beau travail au monde. C’est pourquoi elle s’est inscrite en écriture de scénario et création littéraire à l’Université de Montréal. Elle se sent prête à relever de nouveaux défis.

PORTRAIT DE MARIE-PIER

LES NOVICES

Nouvelle compétition d’opinion en collaboration avec qub.radio, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, où 6 jeunes deviennent chroniqueurs en herbe pour les médias du groupe du 15 octobre au 1er décembre prochain dans le but de remporter un contrat de chroniqueur!

