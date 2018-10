Michaëlle Jean invite les membres de l’OIF à ne pas céder devant les approches «exclusivement comptables»

EREVAN | Michaëlle Jean a mis les chefs d’État et de gouvernement francophones en garde contre la tentation de choisir les «petits arrangements» et «les approches exclusivement comptables de la coopération internationale».

Mme Jean s’est présentée devant les membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour obtenir un second mandat au poste de secrétaire générale.

Ses chances sont toutefois minces, depuis que le Canada et le Québec lui ont retiré leur appui, cette semaine, face au consensus qui se forme autour de la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

Dans un discours prononcé à l’ouverture du sommet de la Francophonie, Mme Jean a situé le choix devant lequel ses représentants se trouvent.

«Demandons nous ici, en toute conscience et en toute responsabilité, de quel côté de l’Histoire nous voulons être», a-t-elle dit.

Mme Jean les a enjoints à refuser «que les organisations internationales soient utilisées à des fins partisanes».

«Sommes-nous prêts à accepter que la démocratie, les droits et libertés ne soient plus de simples mots qu’on vide de leur sens au nom de la realpolitik, de petits arrangements entre états ou d’intérêts particuliers», a-t-elle lancé.

Mme Jean a invité les 54 membres qui voteront demain à choisir plus de justice, d’égalité, de liberté et de dignité.

«Une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde», les a-t-elle prévenus.

Selon elle, il faut éviter «les approches exclusivement comptables de la coopération internationale, des investissements prédateurs ou la corruption l’emporte sur l’exigence de solidarité».

Le mandat de Mme Jean a notamment été marqué par des controverses suscitées par sa gestion des fonds publics confiés à l’OIF par ses membres, notamment pour l’aménagement, au coût de 500 000 $, de son appartement de fonction à Paris.