Québec n’est pas à l’abri

Régis Labeaume a raison de railler la patente déconnectée qu’est devenue l’Organisation internationale de la Francophonie, où des dignitaires se paient la traite et jouent aux chefs d’État. Mais justement, parlant de francophonie, la ville de Québec n’est-elle pas en train de s’angliciser à l’image de Montréal ?

Au moins, vous allez me dire, le maire Labeaume n’imite pas son homologue ricaneuse de la métropole qui contrevient à la loi en cachant le drapeau fleurdelisé et qui bafoue son statut de ville francophone en bilinguisant ses discours (et qui bientôt étourdira tout le monde dans un grand nuage de fumée bleue).