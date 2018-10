[QUIZ] Quel personnage de la série L’Académie es-tu?

En collaboration avec

Avec l’arrivée imminente de la saison 2 de L’Académie sur Club illico , on s’est dit que ce serait une pas pire idée de se remémorer le premier volet de la série à l’aide d’un petit quiz.

Cette année à l’Académie, Agathe, Wendy et Marie vont vivre encore plus de péripéties. Au programme : gérer l’arrivée d’un nouvel élève masculin, contrer l’infâme Julie Couture et pleurer sur des amours perdus (et/ou retrouvés).

Mais passons aux choses sérieuses.

Quel membre du trio infernal te ressemble le plus? Découvre-le dans ce test hautement scientifique!

P.-S. Peut-être que tu es Scarlett aussi. À voir.

Quiz Charlotte Cardin Fouki Hubert Lenoir Safia Nolin De l’eau pétillante au citron Un double espresso Du Gatorade mauve Du thé Earl Grey Le deuxième sexe – Simone de Beauvoir Orgueil et préjugés – Jane Austen La série « Claudine » – Colette Les Hauts de Hurlevent – Emily Brontë Un persan Un boston terrier Un perroquet multicolore Un lapin Sciences Éducation physique Arts plastiques Français Aller bruncher, faire du ménage et voir un film avec ton/ta lover Faire du surf, essayer un nouveau resto et boire du vin même si tu travailles demain Se faire tatouer, acheter du maquillage et faire un pique-nique à la belle étoile Finir un roman, appeler tes parents et cuisiner un gros chili Un tartare de saumon avec une salade de micropousses Des tacos avec extra sauce piquante Un bibimbap Du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin Un béret Des shorts de cycliste Des chaussettes à motifs colorés Un chandail en laine d’alpaga Athènes New York Bogotá Paris Des macarons à la pistache Un fondant chocolat-chili De la crème glacée au matcha Un gâteau vanille et eau de rose Marie Agathe Wendy Scarlett Tu es Marie. En tant que grande perfectionniste, tu aimes quand les choses sont faites à ta manière. Pourtant, ton côté rationnel ne t’empêche pas d’être une grande romantique : tu crois en l’amour avec un grand A et tu le cherches partout où tu vas. Tu es Agathe. Fonceuse et indépendante, tu n’as pas peur de briser les règles pour arriver à tes fins. Pour toi, les interdits, c’est fait pour être contourné. Tu es probablement le/la leader de ton groupe d’amis! Tu es Wendy. Véritable excentrique, tu te fiches un peu des conventions. Pour toi, l’important, c’est de rester toi-même peu importe ce que les autres en pensent. Tu te démarques de la foule et c’est très bien comme ça! Tu es Scarlett. Grande rêveuse, tu es nostalgique d’un passé que tu n’as pas connu. Tu aimes les vieux films, les romans d’amour et les amitiés qui durent toujours. Tu prends soin des autres parfois mieux que de toi-même! https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/1cfe0b45-a731-447f-bdca-0e60f22420b6_9dee0821-8b4d-4d98-bf48-d4d48750b4f9_ORIGINAL.jpg https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/763053c8-c5af-4d3d-b4d9-1c807ee37d85_maxresdefault.jpg https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/8d87993f-eb64-4107-938a-c9de81bf1f7a_a9ef6bc3-dc2e-410a-a0f0-a20e372b381a_ORIGINAL.jpg https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/2de6ce25-5c10-402a-877b-f5b24551f27c_ACA2_J08_300dpi_@VivienGaumand_115.jpg Partagez votre résultat sur Facebook

