Thomas Louys : le communicateur piégé entre deux générations

Né avant l’avènement des téléphones intelligents et grandi après l’arrivée de ceux-ci, Thomas Louys se dit l’intermédiaire entre les deux générations.

Entrepreneur et étudiant en commerce à HEC, Thomas s’intéresse à la langue, l’identité québécoise, l’immigration, ainsi que la politique québécoise et américaine. Il n’a pas peur de donner son opinion lors de débats et d’allumer les discussions.

PORTRAIT DE THOMAS

LES NOVICES

Nouvelle compétition d’opinion en collaboration avec qub.radio, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, où 6 jeunes deviennent chroniqueurs en herbe pour les médias du groupe du 15 octobre au 1er décembre prochain dans le but de remporter un contrat de chroniqueur!

