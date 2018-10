Troisième lien: Labeaume ne comprend rien au projet de la CAQ

Le maire de Québec est perplexe devant les conditions imposées par la Coalition Avenir Québec pour le projet de tramway et dit ne rien comprendre à la position du nouveau gouvernement.

«On ne comprend pas. Il n'y a personne qui comprend ça ici», a réagi Régis Labeaume, jeudi matin, en impromptu de presse.

En mars, Éric Caire avait affirmé que son parti instaurerait des conditions au projet de tramway de 3,3 milliards $ de Québec. On voulait porter une attention particulière aux coûts et s'assurer qu'il prévoie l'interconnexion avec la Rive-Sud et qu'il soit connecté avec le futur troisième lien pour aller chercher des passagers dans l'est de Lévis.

Des intentions qui ont été réaffirmées par le parti de François Legault au lendemain de l'élection du 1er octobre, notamment par la bouche de l'ex-conseiller Jonatan Julien.

«Je ne sais pas de quoi ils parlent. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Ils vont certainement nous l'expliquer à un moment donné», a lancé le maire, qui n'a pas encore eu de rencontre avec les membres du nouveau gouvernement qui n'ont pas été officiellement assermentés.

«On va voir. Le gouvernement va se mettre en place, le 18 (octobre). Une chose après l'autre.»

En attendant, souligne-t-il, «il y a beaucoup de monde qui se parle».