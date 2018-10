Un Oktoberfest québécois

Au Québec, comme chacun le sait, la bière et la saucisse font bon ménage et il n’est pas rare de voir des microbrasseries et des maîtres charcutiers s’associer afin de célébrer en octobre, eux aussi, cet événement allemand qu’est l’Oktoberfest.

Cette saucisse, au nom évocateur, contient entre autres du bacon, du fromage et du sirop d’érable. Rien de faux ! Que du vrai ! Il ne s’agit pas là d’une saucisse du type brunch-de-cabane-à-sucre, mais plutôt une bonne saucisse présentant à la fois un côté sucré et salé. Voulant proposer des saucisses avec moins (ou pas) de gras, sans sous-produits et ingrédients aux noms impossibles à épeler, l’entreprise propose une vingtaine de variétés, comme des saucisses au smoked meat et au mac&cheese.

Lorsqu’il a décidé de faire sa propre saucisse, Maxime Chavelier, alias Monsieur Saucisse, était loin de se douter que son succès serait aussi intense, et qu’aujourd’hui ses saucisses se retrouveraient dans les plus grandes surfaces. Celle qui amuse agréablement est sans contredit La Cochonne.

Colombe, la mère de famille mouton, est une bière red ale qui possède une belle robe ambrée et un mince col mousseux. Ses notes de fruits tropicaux et d’agrumes se marient très bien à son côté caramélisé et à sa petite touche poivrée. Une belle rousse à découvrir ! Dans cette nouvelle famille font également partie Félix (pale-ale) et Lisa (india session ale).

La bière de microbrasserie est de plus en plus tendance et nous constatons, depuis les cinq dernières années, une explosion incroyable de magnifiques produits sur nos tablettes. Une petite dernière se démarque réellement : il s’agit de la microbrasserie Le Mouton Noir, située à La Tuque.

Originaire de l’Allemagne, ce repas de chou soumis à une lactofermentation (fermentation naturelle et sans pasteurisation) a vu sa popularité croître au courant des dernières décennies, si bien que de nombreuses variétés ont vu le jour un peu partout dans le monde. Et le Québec n’en fait pas exception. L’entreprise Produits Tapp, de la Gaspésie, propose de nombreuses variantes, toutes certifiées biologiques.

Le kimchi, fait à base de chou vert, de radis daikon, de poivron rouge et de gingembre, est inspiré d’une recette provenant de la Corée. Avec son côté légèrement épicé, cette choucroute se marie très bien avec les bières rousses et même noires. Pour les plus aventureux, il est possible de goûter une choucroute gingembre-carotte et une choucroute gingembre-betterave.