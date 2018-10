Vente immobilière record dans Charlevoix

Le marché de l’immobilier vient de marquer un nouveau record de vente pour les propriétés unifamiliales dans la région de Charlevoix, alors qu’une somptueuse résidence vient d’être vendue à plus de 1 250 000 $.

« Seulement deux résidences unifamiliales se sont vendues dans le passé à plus de 1 M$. Cette nouvelle vente dépasse l’ancien record qui était de 1,25 M$ », indique le courtier immobilier Guillaume L’Écuyer.

Puisque la résidence était annoncée à 1,395 M$, le montant de la transaction finale devrait se situer entre 1,25 M$ et 1,395 M$. Elle était en vente depuis 2015.

Selon M. L’Écuyer, la propriété a fait le tour du monde et s’est retrouvée dans une vingtaine de publications internationales, dont Robb Report, HGTV, Achitectural Digest et le Washington Post, qui l’a désignée comme « une des 10 plus luxueuses maisons de rêve au monde », l’été dernier. Elle a été pensée par des architectes de l’agence d’architecture Bourgeois-Levasseur.