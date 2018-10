Yannick De Martino part en tournée solo

Sept ans après avoir remporté la finale d’En route vers mon premier gala Juste pour rire, Yannick De Martino est prêt pour sa première tournée en solo. L’humoriste de 29 ans présentera dès le printemps prochain son nouveau spectacle, Les dalmatiens sont énormes en campagne.

Yannick De Martino fait rarement comme les autres humoristes. Alors que la tendance depuis plusieurs années est de donner aux spectacles un titre d'un mot, l’humoriste a plutôt choisi d'utiliser une phrase complète.

«Mon gérant voulait que je prenne un mot et ça devait s’appeler “Baroque”, dit-il. Souvent, le monde me dit que je suis bizarre. Et je trouvais que “baroque” était aussi étrange. Mais j’ai plutôt choisi comme titre mon gag le plus court.»

Dans ce nouveau spectacle, Yannick De Martino ne parlera pas vraiment de dalmatiens. Il présentera plutôt au public son univers très particulier.

«Il y a beaucoup de gens qui vont me connaître avec ce spectacle. J’ai souvent fait des numéros de gala, mais je ne parlais pas beaucoup de moi. Là, je voulais que les gens comprennent ma folie, pourquoi j’ai ce type d’humour là.»

À l’origine, ce nouveau spectacle devait sortir sous la bannière Juste pour rire. Mais à la suite du scandale sexuel impliquant le fondateur de la compagnie, Gilbert Rozon, Yannick De Martino a rapidement décidé de quitter le bateau. «C’était une décision personnelle, dit-il. Ça ne faisait pas longtemps que j’étais avec eux.»

Il a décidé de rejoindre les rangs de KO Scène, la boîte de Louis Morissette. «J’aime la liberté que j’ai. Louis est autant un producteur qu’un artiste. Il sait ce qui se vend. Moi, je pense que je n’ai pas trop un sens des affaires aiguisé (rires). Je me fais “challenger” de belle façon.»